Jovem é executado a tiros enquanto dormia no pátio de casa em Manaus

Manaus/AM - Um jovem de 28 anos foi assassinado enquanto dormia no pátio de casa na madrugada desta segunda-feira (7), no Beco Maranata, no bairro Petropólis, na Zona Sul.

Familiares contaram que a vítima dormia em uma rede do lado de fora por causa do calor. Por volta das 4h, eles ouviram barulho de tiros e ao correrem para ver o que tinha acontecido, se depararam com o homem morto com 3 tiros na cabeça.

O autor do crime não foi visto mais no local, a polícia apura o caso.