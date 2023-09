Jovem é executado em calçada de casa em Manaus

Manaus/AM - Igor Breno Moreno da Silva, 23 anos, foi assassinado na noite desta terça-feira (12), no Beco Santa Tereza, da rua Leopoldo Neves, bairro Santa Luzia, Zona Sul de Manaus.

De acordo com a Polícia Militar, a vítima estava sentada na calçada de uma casa, quando os assassinos desembarcaram na entrada no beco em uma motocicleta, e foram até Igor, que chegou a conversar por alguns minutos com os criminosos, mas acabou sendo baleado com mais de 10 tiros.

O jovem morreu no local, e os assassinos fugiram sem serem identificados.

Igor era primo de 'Bruno Gringo', ex-líder do tráfico de drogas nas proximidades do Igarapé do 40, em Manaus, e que foi assassinado em São Paulo no íltimo fim de semana por traficantes do Comando Vermelho.

A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), irá investigar o caso.