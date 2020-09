Jovem é estuprada após marcar encontro com mulher em app de relacionamento

Uma estudante de 21 anos foi estuprada por um homem após marcar um encontro com uma mulher em um aplicativo de relacionamento. O caso aconteceu no dia 26, na cidade de Santos, em São Paulo, mas só ganhou repercussão nesta quinta-feira (03).

De acordo com o UOL, a vítima marcou encontro na casa da mulher após trocar diversas mensagens pelo aplicativo. Ao chegar no local, a suspeita disse que seu namorado estava no quarto e gostaria de ver uma relação sexual entre as duas. A jovem teria negado, no entanto, o homem a teria agarrado pela nuca e forçado um beijo. Em seguida, o casal tirou as roupas da estudante, quando iniciou o estupro. O corpo da vítima ficou marcado por mordidas e vários hematomas. Toda a ação durou cerca de duas horas.

Após o crime, a vítima contou para um amigo tudo o que aconteceu. Em seguida, ele informou à mãe da jovem e os dois a levaram para o hospital. Ela passou por diversos exames, precisou tomar pílula do dia seguinte e antirretrovirais.

A polícia foi acionada e deve investigar o caso.