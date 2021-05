Jovem é espancado até a morte dentro de chácara de eventos em Manaus

Ao chegar, se deparou com o estabelecimento fechado e resolveu pular o muro. Na ocasião, ele foi abordado pelo caseiro do local e agredido.

O jovem participava de um evento de futebol promovido pela igreja onde congregava. Após o término da partida, Arlen deixou o local e foi para casa, mas no meio do trajeto percebeu que havia esquecido suas chaves e decidiu voltar à chácara para pegá-las.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.