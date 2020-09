Jovem é encontrado morto no quintal de casa em Manaus e motivo intriga

Manaus/AM - Ramon Silva Souza, 22, foi encontrado morto na noite desta terça-feira (8), no quintal da própria casa, no bairro Jorge Teixeira, zona Leste de Manaus.

De acordo com a polícia civil, o jovem estava desaparecido desde o último sábado (5). Mas a moto dele foi encontrada destruída no local, no último domingo. Nesta terça-feira, durante uma oração, a família do jovem sentiu um forte odor na parte externa da casa e acabou achando o corpo do jovem.

A polícia acredita que o jovem sofreu um acidente e não recebeu atendimento médico. Apesar de estranha, a morte foi considerada de causas naturais.O corpo de Ramon foi encaminhado ao Instituto Médico Legal.