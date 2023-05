Jovem é crivado de balas em quintal de casa em Manaus

Manaus/AM - Um homem ainda não identificado foi encontrado morto na noite desta quinta-feira (18), no quintal de uma casa na rua Diacuy, no bairro do Puraquequara, na Zona Leste de Manaus.

De acordo com militares que atenderam a ocorrência, moradores disseram apenas terem ouvido diversos tiros vindos do fundo de uma residência, e resolveram acionar a Polícia Militar, que encontrou um homem crivado de balas jogado no quintal, e que não havia com ele qualquer documento de identificação.

Peritos criminais disseram que a vítima trajava uma blusa vermelha e bermuda jeans; eles também constataram que havia 11 perfurações de tiros pelo corpo da vítima.

A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), irá investigar o crime.