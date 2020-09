Jovem é baleado por criminosos ao reagir a assalto em Manaus

Manaus/AM - Thiago Dantas Batista, 28, foi baleado nesta terça-feira (08) após uma tentativa de assalto em um mercadinho, no bairro Cidade de Deus, Zona Norte de Manaus.

Segundo informações, dois homens invadiram o estabelecimento comercial e anunciaram o assalto. Thiago é filho do proprietário do mercadinho e teria reagido à ação criminosa. Um dos suspeitos atirou na cabeça do jovem e após o crime, a dupla fugiu do local sem ser identificada.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e levou a vítima para o Hospital e Pronto Socorro Platão Araújo. O estado de saúde de Thiago Dantas não foi divulgado.

A Polícia Civil apura as circunstâncias do crime para identificar os criminosos.