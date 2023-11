Jovem é assassinado a tiros na Praça do Cigs em Manaus

Manaus/AM - Um jovem identificado como Luis Henrique Matos dos Santos, de 23 anos, foi assassinado com quatro tiros neste domingo (5) na Praça do Cigs, localizada no bairro Vila da Prata, zona Oeste de Manaus.

De acordo com a polícia, o jovem era morador do bairro e estava na praça quando um homem chegou ao local, desceu de uma moto e se aproximou dele. Luis Henrique percebeu e tentou correr, mas foi atingido com um tiro nas costas. Já caído, ele ainda foi alvejado com mais três tiros na cabeça.

Segundo a família, ele já estava sendo ameaçado por uma facção criminosa. O corpo foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML).