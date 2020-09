Jovem é assassinado após chamar homem de chifrudo nas redes sociais

Dener Silva de Oliveira, de 24 anos, foi morto no último sábado (19) com uma facada no peito em Perolândia, no sudoeste de Goiás. A Polícia Civil informou hoje (22) que o crime pode ter acontecido porque ele chamou um homem de corno nas redes sociais.

Segundo um site do sistema Globo, a investigação aponta que a vítima foi assassinada por uma questão de ciúmes, pois estava se relacionando com a ex-namorada de Edvaldo Marcos de Paula, 47, alvo do comentário na internet.

O delegado que investiga o caso, Agnaldo Coelho, disse que no dia do crime, por volta das 20h, o Edvaldo foi sozinho até a casa do Dener para tirar satisfação com a ex-namorada, mas o jovem interveio e os dois brigaram. O homem foi embora, mas voltou em seguida, também sozinho, e bateu de propósito no carro do rival, que estava do lado de fora da residência.

Nesse momento, Dener postou nas redes sociais: "Edvaldo Marcos, seu chifrudo kkk"

O suspeito teria voltado na casa, invadido e matado a vítima.

As investigações continuam.