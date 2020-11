Jovem desaparece após sair com amiga da casa da avó em Manaus

Manaus/AM - Karina da Silva Candeias, 19, está desaparecida desde o dia 13 de novembro deste ano, quando saiu da casa de sua avó, na rua Nossa Senhora do Monte Serrat, conjunto Cophasa, bairro Nova Esperança, zona oeste de Manaus.

De acordo com o Boletim de Ocorrência (BO), registrado no 19º Distrito Integrado de Polícia (DIP), e, posteriormente, transferido para a Deops, a mãe da jovem, Priscila Teixeira da Silva, 42, relatou que a filha saiu da residência da avó, onde reside, por volta das 18h, acompanhada de uma amiga desconhecida. Na ocasião ela estava trajando um vestido de alça de cor cinza.

Conforme a noticiante, desde a data do desaparecimento, a filha não movimenta as redes sociais e não tem atendido o telefone. A delegada Catarina Torres, titular da Especializada, solicita a quem tiver informações sobre a localização de Karina que entre em contato com a Deops pelo número (92) 3214-2270, ou com familiares dela pelos números (92) 98271-2394 ou 99612-7811.