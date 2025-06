Jovem de Manaus é aliciada com falsa vaga de emprego e obrigada a se prostituir em SP

A mãe só tomou conhecimento do caso após a filha conseguir fugir e procurar ajuda no Aeroporto Internacional de Guarulhos, onde permanece sob proteção em um posto da Polícia Federal.

De acordo com a mãe, a filha foi chamada pela tia para trabalhar como ajudante de cozinha em São Paulo. A suspeita chegou a pagar a passagem de avião. No entanto, ao desembarcar na capital paulista, a jovem descobriu que havia sido enganada, caiu em uma rede de prostituição e foi levada para trabalhar na casa de uma mulher identificada como Paola.

Manaus/AM - Uma jovem de 18 anos saiu de Manaus após ser aliciada pela própria tia com a falsa promessa de um emprego em São Paulo. A denúncia foi registrada pela mãe da vítima na noite desta segunda-feira (23), no 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP), localizado no bairro Praça 14, zona Sul da capital amazonense.

