Jovem de 16 anos é executada com 3 tiros na cabeça a queima-roupa em Manaus

A família da mulher não informou se a vítima recebia ameaças ou se tinha envolvimento com algo ilícito, mas as circunstâncias serão apuradas pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

Manaus/AM - Uma adolescente, identificada como Vitória Silva de Carvalho, de 16 anos, foi morta com três tiros na nuca a queima-roupa no rip-rap do beco Ponce de Leão, no bairro Compensa 2, Zona Oeste de Manaus.

