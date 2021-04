Jovem confessa ter arrancado víscera de homem com faca de serra em Manaus

Manaus/AM - Luiz Henrique Alencar dos Santos, 21, foi preso suspeito de ser o autor do homicídio de Everson Ferreira Duarte, 28, encontrado nesta manhã (23), com as vísceras expostas na casa onde morava na Cipó Alho, no bairro Jorge Teixeira, Zona Leste.

Segundo o delegado Torquato Mozer, Henrique já confessou o assassinato.

Em um vídeo que circula nas redes sociais e grupos de WhatsApp, o acusado aparece contando que executou o entregador com uma faca de serra.

De acordo com Mozer, no momento em que foi encontrado, o jovem estava com as roupas e boné sujos de sangue: “Achamos roupas da vítima e a faca jogadas dentro de um bueiro. Os policiais encontraram o nacional que estava com marcas de sangue, cortes recentes, bonés com marca de sangue, ou seja, tudo indicava que algo tinha acontecido. Na abordagem, ele admitiu a autoria do crime”.

O delegado diz que apesar de Luiz ter confessado a autoria do crime sozinho, a polícia não acredita nisso:

“ Pela cena do crime, não acreditamos que ele tenha feito isso sozinho. A pessoa com uma faca cortar uma pessoa, abrir, retirar seu estômago e ainda dar umas facadas no pescoço para ter a confirmação de que ele estava morto é algo que uma pessoa só não consegue fazer. O mesmo diz que essa morte se deu por causa de drogas e bebidas, porque Everson dizia que ele era o cagueta da área”, explica o delegado.

Luiz segue preso e polícia continua investigando o caso.