Jovem achado em porta-malas em Manaus é detento do regime semiaberto

Manaus/AM - André Freitas dos Santos, 23, foi encontrado morto no porta-malas de um carro na manhã desta quinta-feira (1), na rua Careiro Castanho, no bairro Jorge Teixeira, na Zona Leste.

O homem é detento do regime semiaberto e fazia uso de tornozeleira eletrônica. Junto ao corpo a polícia encontrou uma faca, que teria sido usada para assassinar André.



Vítima em carro - Foto: Jander Robsom/Portal do Holanda

O veículo foi abandonado no local ainda na madrugada, por volta das 2h. A polícia chegou ao local após receber uma denúncia anônima sobre veículo abandonado.

Assim que os agentes chegaram ao local, perceberam que sangue escorria do compartimento e o abrir encontraram Santos de bruços, já sem vida. A vítima tem passagem por tráfico de drogas e traz no corpo algumas tatuagens, entre elas a do nome "Antônio Paixão", escrita no braço esquerdo.