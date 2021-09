Irmãos são presos suspeitos de matarem turista britânica no Amazonas

Após denúncias anônimas pelo 181, o disque-denúncia da SSP-AM, um dos irmãos foi encontrado no bairro São Jorge, na Zona Oeste. Em seguida, ele informou a localização do outro irmão, que foi preso no conjunto Viver Melhor, no bairro Lago Azul, Zona Norte.

Manaus/AM - Dois irmãos, de 31 e 32 anos, foram presos nesta quarta-feira (1º), em cumprimento a mandados de prisão pelo crime de porte ilegal de arma de fogo. Eles também são suspeitos de atuarem como "piratas dos rios" e também de terem roubado e matado a britânica Emma Kelty, em uma comunidade do município de Coari, interior do Amazonas, em 2017.

