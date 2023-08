Irmãos são presos por matarem comerciante a facadas durante assalto no Amazonas

Your browser does not support the video tag.

Manaus/AM - Arinelson do Carmo Soares, 21, e Mauri do Carmo Soares, 28, foram presos suspeitos de assassinarem o comerciante, José de Jesus Martins de Almeida, 46, durante um assalto em Humaitá.

O crime ocorreu no dia 26 de junho deste ano, no Lago do Humaitá. De acordo com o delegado Torquato Mozer, os irmãos atacaram a vítima e roubaram dinheiro, aparelho celular e documentos pessoais.

Com receio de ser reconhecido por José, posteriormente, eles decidiram matá-lo.“Ainda na localidade, eles perceberam que o homem poderia reconhecê-los e decidiram ceifar a vida dele, com vários golpes de faca”, disse.

Conforme o delegado, Arinelson e Mauri foram identificados e presos, hoje (7), na área rural de Humaitá. Eles responderão por latrocínio e ficarão à disposição do Poder Judiciário.