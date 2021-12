Irmãos são executados a tiros enquanto dormiam em casa em Manaus

Manaus/AM - Dois irmãos de 15 e 17 anos foram brutalmente executados a tiros na madrugada desta segunda-feira (6), no bairro Puraquequara, na Zona Leste.

A dupla estava dormindo em casa na rua Cinco, quando dois homens chegaram ao local e efetuaram disparos contra eles.

Os irmãos foram atingidos com vários tiros de espingarda e morreram no local. Vizinhos, assustados com o tiroteio, acionaram a PM. Ao chegar ao local, a equipe da 28° CICOM, se deparou com banho de sangue no interior do imóvel.

Os assassinos fugiram e o caso segue sob apuração da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).