Irmã de traficante ‘CD’ é executada na frente de casa em Manaus

Elizandra é irmã de Erick Leal Simões, o ‘CD', apontado pela polícia como chefe do tráfico no Coroado.

Manaus/AM- Elizandra Leal Simões, 42 anos, conhecida como 'Nêga', foi executada na frente de casa, no Beco Mauá, do bairro do Coroado, na Zona Leste de Manaus. O crime aconteceu na tarde desta quarta-feira (20).

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.