Grupo incendeia casa do suspeito de matar homem durante discussão em Manaus

Manaus/AM - Revoltados com o caso de Fabrício Cruz Sila, 33, morto durante uma discussão de trânsito no bairro Cidade de Deus, populares invadiram e incendiaram casa da ex-esposa e dos filhos do suspeito, Jenival Sousa Araújo, neste domingo (1).

O imóvel, localizado na rua Andorinhas, foi completamente destruído, mas antes foi saqueado durante a madrugada. Por sorte, não havia ninguém no local.

Logo depois do assassinato de Fabrício, Jenival foi até a residência da ex-esposa, pegou ela e o filho e desapareceu com medo da retaliação.

Ao chegarem na casa por volta das 6h, um grupo de vizinhos percebeu que não havia ninguém e decidiu roubar tudo o que conseguia. Antes de ir, eles atearam fogo em um cômodo e fugiram.

As chamas se espalharam rapidamente, mas foram contidas pelo Corpo de Bombeiros antes de consumir o imóvel todo. Em meio aos destroços foi encontrada uma munição calibre 16. A polícia investiga quem seriam os envolvidos na invasão e no roubo dos pertences da família. Vale lembrar que Jenival segue foragido.