Investigador da Polícia Civil é encontrado morto em Manaus

Saimon atuava no 17° Distrito Integrado de Polícia (DIP). Nas redes sociais, a Polícia Civil lamentou a perda do investigador.

Segundo testemunhas, o corpo de Saimon foi encontrado sozinho em casa, ao lado de um respirador. Amigos da vítima disseram que ele tinha um problema respiratório. O relatório do IML, aponta que as causas da morte foram Choque Cardiogênico - Distúrbio cardíaco grave e agudo em que ocorre uma redução das contrações dos músculos cardíacos, fazendo com que o coração não consiga bombear sangue em quantidade suficiente para todo o corpo, resultando em falta de oxigênio nos tecidos, e sintomas como respiração rápida, desmaio repentino e aumento exagerado dos batimentos cardíacos - e Infarto Agudo do Miocardio, o ataque cardíaco.

Manaus/AM - O investigador da Polícia Civil do Amazonas, Saimon Henrique Andrade, de 39 anos, foi encontrado morto na tarde neste domingo (5) em sua residência no bairro Parque 10, zona Centro-Sul.

