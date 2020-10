Interpol procura herdeiro da Red Bull acusado de atropelar e matar policial

A Interpol emitiu um alerta vermelho para que seja feita a captura do herdeiro da fortuna do energético Red Bull por suposto envolvimento na morte de um policial, ocorrida há 8 anos.

Vorayuth Yoovidhya é acusado de ter atropelado o agente Wichien Klanprasert com sua Ferrari em 2012 e arrastado seu corpo por vários metros antes de fugir sem prestar socorro. O caso gerou indignação pela impunidade.

Autoridades tailandesas arquivaram o caso em julho. Em setembro, o país emitiu uma nova ordem de julgamento contra Toovidhya. "Há evidências de que Vorayuth estava dirigindo rapidamente e que usou drogas antes do acidente", disse Prayut Phetkun, porta-voz do gabinete do procurador-geral, à Reuters.

Vorayuth é o neto de Chaleo Yoovidhya, criador do Krating Daeng, bebida energética que deu origem ao Red Bull. Ele faltou a oito intimações da corte antes que as autoridades decretassem sua prisão em 2017. Ele, então, fugiu, aparentemente para o exterior, de acordo com publicações nas redes sociais.