Integrantes de facção criminosa são presos com fogos e drogas no Amazonas

Conforme a polícia, a ação ocorreu com o intuito de reprimir e inibir a apologia ao crime organizado, e resultou na apreensão de três caixas de fogos de artifício, drogas, dinheiro oriundo do tráfico, além de outros objetos.

Manaus/AM - Três homens, de 21, 25 e 34 anos, foram presos durante mais uma fase da operação Hórus, deflagrada na sexta-feira (10), no município de Parintins, no interior do Amazonas. Eles são suspeitos de integrar uma facção criminosa.

