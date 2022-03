Integrantes da Força Jovem do Vasco em Manaus são presos após confusão com flamenguistas

Manaus/AM - Três homens que integram a 'Força Jovem' do Vasco em Manaus foram presos nesta sexta-feira (4) em cumprimento de mandado de prisão temporária. O trio é suspeito de compor um grupo que invadiu um restaurante onde estavam flamenguistas e iniciarem uma confusão.

O caso ocorreu no dia 20 de fevereiro deste ano, em um restaurante no conjunto Parque das Laranjeiras, bairro Flores, durante a Supercopa do Brasil. Um grupo com 12 pessoas invadiu o local e iniciou o tumulto com torcedores do time rival. Durante a confusão foram roubados celulares e bolsas dos clientes.

A confusão foi gravada por câmeras de segurança. Dos 12 envolvidos, seis foram identificados, e cinco mandados de prisão expedidos. “Logo após tomarmos conhecimento do fato criminoso iniciamos as investigações e conseguimos identificar indivíduos que fazem parte de uma torcida organizada de time de futebol conhecida como ‘Força Jovem'. Com base nisso, foram solicitados à Justiça os mandados de prisão temporária em nome deles, e as ordens judiciais foram expedidas no dia 25 de fevereiro deste ano, pela juíza Suzi Irlanda Granja da Silva”, informou o delegado Mauro Soares.

Os suspeitos devem ser indiciados por roubo, dano qualificado e associação criminosa.