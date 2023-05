Integrante do CV é preso com drogas e fuzil falso após ser dedurado em Manaus

Manaus/AM - Um integrante da facção criminosa Comando Vermelho (CV), identificado apenas como Ian, foi preso com drogas, arma e um fuzil falso, na madrugada desta quarta-feira (03), no bairro Jorge Teixeira, zona Leste de Manaus. Ele foi dedurado por um homem, ainda não identificado, que teria comprado a droga com o suspeito.

De acordo com o Capitão Soeiro da 30ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), os militares estavam em patrulhamento na área quando abordaram um carro preto, modelo Onix, e com o passageiro foi encontrado cocaína do tipo oxi. Ao ser questionado, o homem informou o endereço de Ian.

“O veículo abordado seria de um motorista de aplicativo e durante a abordagem ele informou que não sabia que o passageiro estava com drogas. Em seguida, o condutor de veículo foi liberado e o passageiro relatou que teria pego a droga no bairro Novo Aleixo, na casa de Ian. Ao chegar no local, foram encontrados mais entorpecentes e duas réplicas de arma de fogo, sendo um fuzil e uma pistola. Ian seria membro de uma facção criminosa e ambos foram encaminhados para a delegacia, porém, o passageiro que seria o primeiro abordado foi registrado apenas o (TCO), já Ian foi enquadrado por tráfico de drogas”, disse o Capitão.

O caso foi registrado no 14° Distrito Integrado de Polícia (DIP).