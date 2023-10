Integrante de grupo especializado em roubo a motoristas de app é preso em Manaus

“Ao longo das investigações, foi possível obter a identificação de Diego e a efetuar a sua prisão na sexta-feira (6). Outro integrante do grupo criminoso foi preso em abril deste ano, e continuaremos com os trabalhos investigativos para identificar e prender o terceiro envolvido”, falou.

De acordo com o delegado Rodrigo Barreto, Diego faz parte de um grupo criminoso que solicita corridas em aplicativos para roubar os motoristas. Um dos roubos ocorreu no dia 20 de março deste ano, por volta das 0h50, na rua Arthur Souza, bairro Cidade Nova, zona norte.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.