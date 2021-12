Integrante de Facção é preso por série de assassinatos em Manaus

Segundo o delegado, todas as vítimas tinham histórico por homicídios. A primeira morte foi registrada em 2017, no bairro Cidade de Deus, vitimando Jonathas da Silva Pimentel, 31, executado com 11 tiros. Também no mesmo, vitimou o empresário conhecido como 'baby', que tinha 40 anos, e Ricardo Almeida da Silva, 32, na zona Norte de Manaus.

De acordo com o delegado Ricardo Cunha, da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), o homem confessou que participava diretamente, bem como testemunha, desses crimes. Ele também se infiltrou em outras facções para colher informações e repassar aos membros do grupo que ele pertencia.

