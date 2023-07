Influencers pedem desculpas após gravarem vídeo para soltar Lucas Picolé

Manaus/AM - Os influencers William Barão, Teco Martins, Matheus Santos e outros dois que não tiveram as identidades reveladas pela polícia, pediram desculpas após gravarem um vídeo oferecendo rifa aos seguidores afim de arrecadar fundos para pagar a fiança do influenciador digital Lucas Picolé, preso suspeito de participar de um esquema fraudulento de rifas ilegais em Manaus.

