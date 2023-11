Influencer suspeito de agredir a própria mulher é preso em Manaus

Nas redes sociais, o advogado de André, Alexandre Torres Jr negou as acusações contra o influencer e declarou que "o combate à violência contra a mulher jamais pode ser pautado em tentativas de induzir a opinião pública ao erro". Além disso, as alegações da sogra foram classificadas como "tendenciosas" com "o único objetivo é promover o cancelamento" e "colocar em xeque a reputação de um profissional que trabalha com a imagem".

A sogra de André informou que a filha foi agredida com socos na costela e que, após as agressões, a vítima procurou a Delegacia Especializada em Crimes Contra a Mulher (DECCM) para denunciar o crime. O casal está junto há seis anos. Após ser ouvido, o homem foi liberado.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.