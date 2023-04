Influencer é preso após pedir e pagar por fotos íntimas de menino de 13 anos

Em nota, a Polícia Civil disse que o caso “foi registrado na Delegacia Especializada em Repressão a Crimes Cibernéticos (Dercc), e as investigações em torno do caso encontram-se em andamento, a fim de apurar as circunstâncias do fato. Portanto, mais informações não poderão ser repassadas, para não atrapalhar o trabalho investigativo”.

Na conversa, Jonathan marcava encontro com o menor e diz que ele tem que aprender a fazer sexo oral. Os prints foram todos apresentados na delegacia e o influencer acabou preso. Agora, a polícia investiga se há outras vítimas do acusado.

