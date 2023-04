Industriário leva tiro na cabeça durante assalto em Manaus

Manaus/AM - O industriário Carlos Henrique de Castro, de 27 anos, levou um tiro na cabeça durante um assalto na rua do Areal, no bairro do Jorge Teixeira, na Zona Leste de Manaus.

De acordo com informações de testemunhas para a polícia, a vítima havia descido da rota do trabalho e ficou conversando com conhecidos.

Criminosos teriam anunciado um assalto e ordenaram que todos pedestres que ali estavam entregassem os objetos pessoas; Carlos acabou levando um tiro na cabeça durante a ação.

Ele foi socorrido e levado com vida para o hospital João Lúcio. O caso é investigado.