Idoso morre em motel e mulher foge pulando o muro dizendo ser casada

Um idoso de 63 anos morreu após passar mal em um quarto de motel localizado em Jataí, município de Goiás. Segundo informações de uma testemunha que prestou depoimento à polícia, a vítima estava acompanhada de uma mulher, que alegou ser casada e fugiu do estabelecimento pulando um muro.

De acordo com o G1, a causa da morte está sendo apontada como um possível infarto, pois um parente do idoso relatou que ele sofria de problemas cardíacos. Nesta quinta-feira (3), o delegado Marcos Guerini confirmou que foi instaurado um inquérito policial e aguarda os laudos da perícia para definir os próximos passos da investigação.

O triste episódio ocorreu no último domingo (30). Segundo o relato da testemunha à polícia, ela foi acionada pela acompanhante da vítima através do interfone do quarto do motel. Durante a ligação, a mulher informou que o idoso estava passando mal.

Ao chegar no quarto, a testemunha tentou reanimar o idoso, porém, sem sucesso. Nesse momento, a acompanhante do idoso afirmou que era casada e que ninguém poderia saber que ela estava presente no local. Em seguida, a testemunha abriu o portão do quarto, e possibilitou a saída da acompanhante, que saiu correndo e pulou o muro para fugir. A investigação busca esclarecer os detalhes do ocorrido.