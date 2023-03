Idoso é preso por estuprar a própria neta no Amazonas

Quem tiver informações acerca da localização do indivíduo, deve entrar em contato pelo número (92) 98431-0210, aplicativo de mensagem instantânea que funciona como disque-denúncia da DEP de Manacapuru, ou pelo 181, da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM). “A identidade do informante será preservada”, garantiu a delegada.

“A tia da criança ficou sabendo do crime no final de 2022 e, de imediato, veio à delegacia para a delegacia realizar um Boletim de Ocorrência (BO) contra os infratores. Logo iniciamos os trabalhos investigativos e solicitamos o mandado de prisão preventiva em nome dos indivíduos”, disse.

Manaus/AM - Um homem de 68 anos por estupro de vulnerável praticado contra sua neta, 9 anos. A ação policial aconteceu na comunidade do Supiá, em Manacapuru. De acordo com a delegada Roberta Merly, titular da unidade especializada, a vítima sofria abusos sexuais por parte do tio e avô desde os 7 anos. O crime ocorreu na residência dos suspeitos.

