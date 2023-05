Idoso é preso por estuprar a neta de 11 anos em Manaus

O indivíduo foi preso no bairro São José Operário, zona leste. Ele responderá por descumprimento de medida protetiva e ficará à disposição do Poder Judiciário.

Conforme os policiais civis, o descumprimento foi denunciado pela própria vítima e por sua representante legal, ocasião em que as diligências foram iniciadas e foi solicitado à Justiça o mandado de prisão preventiva em desfavor do autor.

De acordo com policiais civis lotados na unidade especializada, a medida protetiva foi deferida em razão da vítima ter sido abusada sexualmente pelo seu avô, em 2020. Na época do crime, a vítima tinha 11 anos.

