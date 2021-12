Idoso é preso após ser flagrado estuprando enteado deficiente em Manaus

Manaus/AM- Um idoso de 79 anos foi preso por estuprar o próprio enteado, um jovem de 24 anos, que possui deficiência mental. A prisão ocorreu nesta segunda-feira (20), na Travessa Manjericão, no bairro Jorge Teixeira, na Zona Leste. O crime foi gravado por uma câmera de segurança instalada no quarto da vítima, por familiares que suspeitaram dos abusos. O acusado, a esposa e o jovem moravam no Pará, mas estavam residindo na casa da irmã da mulher, desde junho deste ano, após ela ter sofrido um AVC. O casal estava junto há 37 anos e mãe do jovem nunca havia suspeitado dos estupros. Segundo o delegado Torquato Mozer, foi a tia e a prima do rapaz que desvendaram o crime macabro. “A vítima sempre reclamava de dores no ânus e familiares começaram a desconfiar que ele estava sendo abusado por alguém. E para surpresa dele, o abusador era o padrasto”, destaca. O delegado conta que o rapaz tomava remédio controlado, mas sempre que tinha momentos de lucidez, afirmava ter sonhado que era estuprado por um homem. Diante disso, a prima resolveu instalar a câmera no cômodo, e no dia 25 de outubro, quando a mãe do jovem e a tia saíram para uma consulta médica, o idoso ficou sozinho com a vítima e a violentou. Após descobrirem os abusos, a família denunciou o caso à polícia, mas desconfiado, o estuprador fugiu. Com a entrega das imagens, a Justiça decretou a prisão preventiva do acusado, mas ele não foi mais localizado. Dias depois, ao tentar retornar para pegar documentos e ter o acesso à casa negado, o homem decidiu procurar a Delegacia do Idoso para denunciar os parentes. A atitude ajudou a Polícia Civil a encontrá-lo e prendê-lo. Ele vai responder por estupro de vulnerável e deve permanecer preso.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.