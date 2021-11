Idoso é preso após estuprar vizinha de 12 anos no Amazonas

Manaus/AM - Um idoso de 77 anos, foi preso nessa quarta-feira (17), no município de Tapauá, suspeito de estuprar uma adolescente de 12 anos.

A vítima era vizinha do homem e brincava no quintal de casa no bairro Manoel Costa, quando foi abordada e violentada por ele.

De acordo com o investigador de polícia Alan de Andrade, da 64ª DIP, o caso foi descoberto após a polícia receber uma série de denúncias anônimas.

“Fomos ao local e constatamos o fato criminoso. A vítima relatou que estava brincando no quintal de sua casa, ocasião em que o idoso apareceu e a chamou para dentro da casa dele. No imóvel, o infrator tirou as roupas da vítima e tentou penetrar em suas partes íntimas”, contou Alan.

Os policiais prenderam o idoso em flagrante e o encaminharam à delegacia. Ele foi autuado em por estupro de vulnerável e permanecerá detido na carceragem da 64ª DIP.