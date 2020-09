Idoso é espancado após ser flagrado estuprando vizinha de 6 anos

Um idoso de 66 anos foi preso após ser flagrado estuprando sua vizinha, uma criança de apenas seis anos de idade. O caso aconteceu no último dia 25 de agosto deste ano, em Macaé, no Rio de Janeiro. Mas só veio a tona nesta semana, após o vídeo do abuso viralizar nas redes sociais.

Segundo o site Mato Grosso Mais, o abuso contra a criança foi registrado por vizinhos. Na filmagem, é possível ver que o homem beija a menina, se esfrega simulando o ato sexual, e ainda coloca o órgão genital para fora.

Após o flagrante, moradores revoltados agrediram o estuprador, que foi encaminhado ao Hospital Público de Macaé, em estado grave.

Já na manhã de quarta-feira (26), o estuprador teve alta e foi encaminhado ao 123º Departamento de Polícia (DP). Ele responderá por estupro de vulnerável, podendo ficar preso por até 15 anos.

Os pais da criança também foram à delegacia, mas afirmaram não ter conhecimento de que o idoso tinha acesso livre à casa da vítima.