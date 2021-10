Idosa e neta de 13 anos são detidas em casa que funcionava como boca de fumo no Amazonas

Dois homens que estavam vendendo as drogas com o suspeito detido conseguiram fugir pela porta de trás da residência. O trio foi encaminhado à delegacia e deve responder por tráfico e associação para o tráfico.

Além deles, uma adolescente de 13 anos, que estava com um bebê de apenas 1 mês no colo, também foi apreendida. A polícia encontrou várias porções de drogas entre as roupinhas do filho dele.

Manaus/AM - Uma idosa de 76 anos e um homem de 22, foram presos nesse domingo (3), em um casa que funcionava como uma boca de fumo, na rua Rua Ariramba, Bairro Tancredo Neves, no município de Presidente Figueiredo, no Amazonas.

