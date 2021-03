Hóspede é morto a facadas dentro de quarto de pousada no Amazonas

O hóspede foi achado com várias facadas na região do tórax e chegou a ser levado para o hospital, mas morreu na sala de cirurgia. A polícia deve colher os depoimentos dos suspeitos e dar andamento às investigações sobre o caso.

Manaus/AM - Um homem foi morto a facadas nesse domingo (28), dentro do quarto de uma pousada localizada no Beco Castelo Branco, na cidade de Benjamin Constant.

