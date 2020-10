Homens trocam golpes de faca durante briga em beco de Manaus

Manaus/AM - Dois homens se esfaquearam durante uma briga no beco São Francisco, no bairro Redenção, zona Centro-Oeste de Manaus, nesta terça-feira (27).

Segundo a Polícia Militar, Gabriel Silva dos Santos, 22 anos, se desentendeu com um homem, que não teve a identidade revelada, e o esfaqueou no ombro. Mesmo machucado, ele conseguiu pegar a faca e deu 4 golpes de faca no abdômen de Gabriel.

O rapaz esfaqueado no ombro foi levado ao SPA da Redenção e Gabriel encaminhado ao Hospital e Pronto Socorro 28 de Agosto, em estado grave, conforme a polícia.

O motivo da briga ainda permanece desconhecido. A Polícia Civil vai investigar o caso.