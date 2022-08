Homens são presos transportando mais de 11 kg de drogas em estrada no Amazonas

Uma denúncia anônima levou a polícia até o Km 10 na Estrada do Riozinho, onde o trio estava transportando a droga. Os tabletes de maconha tipo skunk foram apreendidos e encaminhados juntamente com os acusados ao 65° DIP.

Manaus/AM – Dois homens de 18 e 21 anos, conhecidos como “Mateuzinho” e “Cosminho”, foram presos e um adolescente de 17 anos apreendido, nessa terça-feira (16), ao serem flagrados com mais de 11 quilos de drogas no município de Carauari, no interior do Amazonas.

