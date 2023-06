Homens são presos por matar cachorro a tiros no Amazonas

Manaus/AM - Felipe dos Santos, 28, e Antônio do Santos, 22, foram presos e um adolescente apreendido nessa segunda-feira (26), suspeitos de matar um cachorro a tiros na cidade de Carauari, no interior do Amazonas.

A polícia chegou até eles, no bairro Janjão, após uma denúncia anônima e encontrou no imóvel, o revólver usado no crime, drogas, munições, uma espingarda e vários outros pássaros engaiolados.

Conforme a PM, o trio foi detido e encaminhado à delegacia da cidade. Eles vão responder por tráfico, porte ilegal de armas, corrupção de menores, crime ambiental e pela morte do cachorro.