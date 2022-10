Homens cercam e agridem mulher a chutes em saída de festa

De acordo com informações obtidas pela reportagem, a gravação foi feita na última terça-feira (11), do lado de fora da UniClub Brasília, na Quadra 3 do Setor Comercial Norte (SCN), em frente ao Liberty Mall.

Imagens cedidas à polícia mostram uma briga generalizada na saída de casa noturna no Distrito Federal. Durante a confusão, uma mulher é cercada por um grupo de jovens e agredida com socos e chutes, antes de ser arrastada para o meio da rua pelos cabelos.

