Homens baleados na Praça do Eldorado foram vítimas de ataque homofóbico em Manaus

“A gente passou no Eldorado na Praça do caranguejo e paramos pra comprar minha água tônica, o Júnior foi estacionar a moto e o cara que fez isso falou assim pra ele: Olha essa luz da moto seu viado escroto! O Júnior foi dizer pra respeitar ele, pediu que ele pedisse desculpa caso contrário iria chamar a polícia pelas ofensas”.

Os dois foram perseguidos por um homem que momentos antes havia xingado Jonas na Praça do Caranguejo. Emanoel conta que ele e Júnior estavam em uma motocicleta e decidiram parar no local para comprar água.

