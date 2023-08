Homem volta a ser preso por descumprir ordem judicial em Manaus

“Logo após a prisão, ele foi liberado para responder em liberdade, no entanto, o infrator passou a descumprir as medidas cautelares impostas, não comparecendo em juízo, motivo pelo qual foi decretada sua prisão preventiva”, disse a delegada.

Segundo a delegada Elizabeth de Paula, titular do 3º Distrito Integrado de Polícia (DIP), Fábio já havia sido preso, em flagrante, em outubro de 2022, por tráfico de drogas, no bairro Educandos.

