Homem vai à delegacia e é preso por roubo em Manaus

Manaus/AM - A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio do 26° Distrito Integrado de Polícia (DIP), cumpriu, na manhã desta segunda-feira (16/01), às 9h, mandado de prisão em razão de sentença condenatória em nome de Leandro Ferreira da Silva, 26, por roubo majorado. O crime ocorreu no dia 2 de junho de 2015, na avenida Getúlio Vargas, bairro Centro, zona sul.

De acordo com o delegado Ericson Tavares, titular da unidade policial, Leandro estava com um mandado de prisão, expedido pela juíza Margareth Rose Cruz Hoagen, da 4ª Vara Criminal de Manaus, em aberto desde 2016, ocasião em que as equipes policiais iniciaram as diligências para encontrá-lo.

“Fomos em sua residência, situada no bairro Santa Etelvina, zona norte, entretanto, ele não se encontrava. Deixamos uma notificação para que o mesmo comparecesse à unidade policial e, em virtude da sua ida ao 26º DIP, cumprimos a ordem judicial”, disse.

Procedimentos

Leandro foi condenado a 5 anos e 4 meses de prisão por roubo majorado e ficará à disposição do Poder Judiciário.