Homem troca tiros com a polícia e acaba morto em estrada no Amazonas

Durante o tiroteio, ele foi baleado no abdômen e não resistiu. O corpo dele foi removido do hospital da cidade para o IML em Manaus.

Manaus/AM - Anderson dos Santos Gemaque, 39, morreu após enfrentar a polícia a tiros nessa quarta-feira (10), na Estrada de Autazes, na AM-254, no quilômetro 6, zona rural do município de Careiro Castanho. Informações da polícia são de que Anderson reagiu a uma tentativa de abordagem e acabou entrando em confronto com o agentes.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.