Homem torturado até a morte é achado perto de CDC em Manaus

Manaus/AM - O corpo de um homem, ainda não identificado, foi encontrado por volta das 7h30min, na rua Jota, próximo ao CDC Zezinho, no bairro São José 2, na Zona Leste, nesta quarta-feira (19).

De acordo com a 9ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), a ocorrência do encontro de cadáver foi repassada pelo Ciops. Ao chegarem ao local, os PMs encontraram o desconhecido com as pernas amarradas e várias marcas de agressão pelo corpo.

De acordo com os peritos, a vítima foi espancada até a morte no local, o corpo dele foi removido para a sede do IML e aguarda reconhecimento. A polícia já iniciou as investigações sobre o homicídio.