Homem tenta matar mulher com bebê no colo em Manaus

Manaus/AM - Um homem foi preso em flagrante pela Polícia Militar nesta sexta-feira (8) após tentar assassinar uma mulher enquanto ela segurava um bebê no colo. Os envolvidos não tiveram nome revelado pela PM, e o caso aconteceu no Beco do Bonfim, bairro Zumbi dos Palmares, zona Leste.

Enquanto segurava o bebê, a mulher foi abordada pelo homem, que usava uma faca. Ela conseguiu pedir ajuda à polícia, que realizou a prisão em flagrante do homem.

De acordo com a polícia, o homem já tinha sido preso anteriormente por agressão e estava em liberdade provisória no momento do ataque. O caso será investigado.