Homem tenta matar irmão a tiros durante briga por herança no Amazonas

Manaus/AM – Um homem de aproximadamente 40 anos foi baleado pelo próprio irmão, nessa quinta-feira (8), durante uma briga por causa de um barco que pertencia ao pai deles no município de Itacoatiara, no interior do Amazonas.

O pai faleceu, mas segundo informações, antes de morrer, ele vendeu a embarcação para a vítima, conhecida como “Nelinho”. Contudo, o irmão do mesmo não aceitava a negociação e alegava que o barco era herança da família.

Na manhã de hoje, enquanto Nelinho saia da Comunidade Rosental, no Arari, o acusado iniciou uma briga, sacou uma espingarda e atirou no casco do transporte.

A vítima voltou para terra e os dois começaram a discutir. Em dado momento, Nelinho desceu do barco para falar com uma das irmãs dele e nesse instante acabou sendo baleado pelo suspeito com um tiro na perna.

Foi necessário que populares contivessem o atirador porque ele estava fora de si e ameaçava matar o irmão.

Ele foi socorrido e encaminhado ao Hospital José Mendes. O homem não corre risco de vida, mas deve passar por cirurgia.