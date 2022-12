Homem tenta matar empresário e quase tira a própria vida no Amazonas

Após procedimento médico, o suspeito foi levado junto com a arma para a delegacia do município.

Ao chegar ao local, a polícia se deparou com dois homens em luta corporal; o suspeito estava com uma arma de fogo, e acabou atirando na própria perna ao tentar disparar contra o empresário.

Militares do 8º Batalhão de Polícia Militar informaram que foram acionados por clientes de um restaurante, que afirmavam que um homem estava tentando matar o dono do estabelecimento.

